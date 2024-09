Concours Media Star 2024 : Prolongation du délai de soumission des candidatures

Considérant le nombre important de demandes de journalistes souhaitant disposer de plus de temps pour finaliser leurs travaux et après approbation du jury, Ooredoo Algérie a décidé de prolonger, à titre exceptionnel, la date limite de participation à la 17ème édition du concours Media Star au 26 Septembre 2024.

En prolongeant le délai, Ooredoo permet à un plus grand nombre de candidats potentiels de terminer leurs travaux et pouvoir les publier ou les diffuser sur leurs médias respectifs. Cela permettra aux intéressés de consacrer le temps nécessaire à la soumission de leurs candidatures.

Le concours Media Star est ouvert aux travaux dans les langues arabe, tamazight, française et anglaise, ayant été publiés et diffusés dans les médias algériens entre lundi 25 septembre 2023 et jeudi 26 Septembre 2024 (inclus).

Pour rappel, cette 17ème édition du concours, propose une thématique d’actualité, à savoir : « La transformation digitale et l’intelligence artificielle en Algérie : Enjeux et Défis » et récompense les meilleurs travaux dans les catégories suivantes : Presse écrite généraliste et spécialisée ; Médias électroniques ; Programmes radiophoniques et Programmes télévisuels.

Les journalistes peuvent consulter le règlement complet et soumettre leur candidature directement en ligne à l’adresse http://ore.do/media-star-participation. Ils devront joindre les pièces justificatives demandées (photo, carte de presse, travaux) ou les envoyer à MediaStar@ooredoo.dz et Rpubliques@ooredoo.dz.

Pour plus d’informations sur le règlement et les modalités de participation, rendez-vous sur le site web d’Ooredoo (www.ooredoo.dz), rubrique « Tout sur Ooredoo« , sous-rubrique « Media Star« . Pour toute clarifications ou question complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Département des Relations Publiques à l’adresse suivante: rpubliques@ooredoo.dz