Brandt Algérie : vivez une expérience unique lors des barrages des Fennecs face au Cameroun

A l’occasion du match retour pour les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde de Qatar-2022, qui opposera l’Équipe nationale de football (EN) face au Cameroun le mardi 29 mars 2022 à Blida, Brandt Algérie, producteur de produits électroniques et électroménagers, vous promet de vivre une expérience unique sous le thème « Foot In Store Brandt ».

Brandt Algérie organise au profit de journalistes, fans de la communauté Brandt sur les réseaux sociaux & VIP, une diffusion de la rencontre retour le mardi 29 mars à partir de 20H00, à son siège social sis au 216 Rue Hassiba Ben Bouali, à Alger.

Brandt Algérie organise également le « Quiz FOOT IN STORE MARS 2022 » sur ses pages Instagram et Facebook pour ses followers.

L’évènement footballistique le plus attendu par les supporters des Verts sera accompagné par plusieurs activités qui pimenteront l’esprit de compétition et le goût du challenge chez les présents. Pour rester dans la thématique du ballon rond, les invités pourront se défier à des concours du jeu vidéo « FIFA 22 » sur la console PlayStation et de baby-foot.

Ces moments de détente et de convivialité laisseront place à une immersion totale au coup d’envoi des deux confrontations, qui s’annoncent explosives. Vivez à fond chaque seconde du match, grâce au réalisme des écrans de Brandt, la régularité de leurs couleurs à 100% et leurs dimensions.

Par ailleurs, pour participer au jeu « Quiz FOOT IN STORE MARS 2022 », l’internaute peut consulter les conditions sur le compte Instagram ou bien la page Facebook de Brandt et répondre à la question du quiz : « Qui était l’adversaire de l’Algérie lors du match barrage de la coupe du monde 1982 ? ». Les participations à ce concours se feront du 25 mars 2022 jusqu’au 30 mars 2022 à 12h00. Le tirage au sort électronique sera organisé0 en présence d’un huissier de justice le 30 mars 2022 au niveau du Brandt Store. Les gagnants du jeu concours « Quiz FOOT IN STORE MARS 2022 » remporteront chacun une Télévision Brandt SMART 40 pouces.

La grande enseigne de l’électroménager se veut un accompagnateur du supporteur algérien à l’occasion de ce grandiose évènement sportif, à travers ses écrans immersifs et une ambiance conviviale innovante.