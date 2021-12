Brandt Algérie participe à la 29ème édition de la FPN : Plus d’un million de machines à laver et réfrigérateurs exportés

Brandt Algérie prend part à la Foire de la production algérienne, l’un des plus importants salons grand public consacrés à la production locale, qui se déroule du 13 au 25 décembre au Palais des Expositions d'Alger (Safex Pins Maritimes).

Le géant de l’électroménager Brandt est l’un des acteurs majeur du secteur dans le monde, un label qui connait un fort engouement auprès des Algériens. Avec un méga complexe de production basé dans la wilaya de Sétif, plus d’un million de machines à laver et réfrigérateurs ont été exportés vers l’Europe notamment la France ainsi qu’aux pays du Maghreb.



Brandt Algérie expose ses nouveautés, à travers son stand de 250 m2 situé au pavillon Central – Zone B. Ainsi, Brandt présente lors de ce rendez-vous économique une large gamme de produits de grande qualité, conçue et réalisée grâce à un savoir-faire mondialement reconnu et une main d’œuvre locale formée aux standards internationaux.



A noter que Brandt Algérie dispose d’un grand complexe manufacturier s’étendant sur une superficie totale de 110 hectares dans les hauts plateaux de Sétif. C’est là où sont produits les machines à laver front et top, les réfrigérateurs avec des taux d’intégrations dépassants les 80% , ceci par une main d’œuvre qualifiée, principalement issue de la région.

Lors de cette foire, Brandt met à l’honneur sa nouvelle gamme de téléviseurs ULED mise sur le marché en cette période de fins d’année. Les téléviseurs ULED Brandt sont disponibles en 55” et 65 pouces, et comme leurs noms le laissent entendre, ils profitent tous de la technologie ULED, embarquant des technologies optimisant la qualité des images et du son ainsi que des fonctions Internet. Grâce à un algorithme alimenté par l’IA, l’Upscaler 4K est capable d’analyser intelligemment les images et d’ajuster chaque pixel avec précision en optimisant la luminosité et les contrastes.



Brandt Algérie confirme à travers sa participation à la FPN son engagement à développer davantage l’exportation de ses produits vers l’étranger.