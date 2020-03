Brandt Algérie dévoile ses nouveaux modèles de téléviseurs Smart et LED TV: Tarifs et fiches techniques

Brandt Algérie renforce sa présence sur le marché des téléviseurs avec l'annonce de l'arriver de nouveaux modèles dans la gamme des Smart et LED TV, des produits à la fois performants, haut de gamme et accessible à toutes les bourses.

Le constructeur local d’appareils électroniques, électroménagers et de téléphonie mobile étoffe sa dernière gamme de téléviseurs récemment lancée, en mettant sur le marché de nouveaux produits.

Les modèles de cette gamme disposent de plusieurs caractéristiques communes. Les téléviseurs Smart TV Soundbar, Smart TV, LED TV et LED TV ALL BLACK offrent une qualité d’image et de son améliorée grâce à un processeur intelligent de dernière génération.

La Smart TV Soundbaret: une qualité d’image inégalée

C’est définitivement la SMART TV par excellence imaginée par Brandt, le Smart TV Soundbar est doté d’applications exclusives destinées à améliorer le quotidien des consommateurs.



En effet, Brandt lance en exclusivité le nouveau programme ‘KIDs mode’, un menu spécial ayant pour but de protéger les familles et leurs enfants.

L’innovation ne s’arrête pas là, d’autres fonctionnalités innovantes sont intégrées dans ces téléviseurs qui disposent de l’application « Likoul » contenant un programme de soutien scolaire complet, disponible gratuitement.

Brandt a développé aussi le des applications innovantes, en l’occurrence le « Partage Multi-écrans » en connectant téléphone/tablette/TV sur le même réseau WiFi et le « Brandt Search », une application développée exclusivement par Brandt, donnant la possibilité de lancer des recherches instantanées de contenus et de programmes télévisés sur toutes les chaines satellitaires qui passent par le démodulateur intégré sur les TV Brandt.

L’image de la Smart TV Soundbar a été repensée et améliorée en proposant une résolution FHD et 4K incluant le mode HDR pour sublimer le rendu des images.



Ce modèle est disponible en 43’’ en FHD et 50’’, 55’’ et 65’’ en 4K, avec une finition métallique de la face frontale, avec 2 couleurs au choix gris argent et noir, des pieds chromés et une barre de son tout en noir pour un design qui fait de la TV un vrai objet d’art.

Ce modèle est doté de la technologie dbx–tv qui offre un excellent audio, profond et clair.

La Smart TV quant à elle, dispose des mêmes applications et programmes exclusifs à Brandt « KIDs Mode », « Likoul », « Partage Multi-écrans » et « « Brandt Search ».



Une résolution en HD et FHD, avec une technologie exclusive lui permettant defournir des images de haute définition éliminantle flou, la trainée, les images fantôme et autres défauts d’affichage.

Ce modèle est disponible en 32’’ en HD, 43’’ et 50’’ en FHD avec deux couleurs au choix : argenté et rose gold, présentant un cadre mince et une finition à aspect métallique.

LED TV et LED TV ALL BLACK : design épuré et une sensation de grandeur

Le téléviseur LED TV, disponible en 32’’ HD, 39’’/43’’/55’’ Full HD et 55’’ UHD offre lui aussi une qualité d’image exceptionnelle et une expérience visuelle réaliste. Doté de la technologie dbx–tv intégrée ainsi qu’un design épuré avec un cadre mince et esthétique et une barre frontale en finition à aspect métallique.Le modèle LED TV ALL BLACK disponible uniquement en 32’’ HD et 43’’ FHD est équipé aussi de la technologie dbx–tv pour vivre une expérience sonore en 360°.

Les quatre produits sont disponibles dans les Brandt stores avec des prix publics conseillés, allant de 28 600,00 DA à 131500,00 DA pour les Smart TV et Smart Soundbar et de 24 400,00 DA à 54100,00 DA pour les LED TV et LED TV All Black.