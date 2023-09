Bose lance sa nouvelle gamme de casques  et écouteurs

La marque Bose vient de lancer sa nouvelle gamme d’écouteurs et de casques QuietComfort et QuietComfort Ultra, en remplacement des réussis Headphones 700, QuietComfort 45 et Quiet Comfort Earbuds II, avec de meilleures performances sonores.

Bose vient d’inaugurer trois nouveaux produits, dont chacun va remplacer un modèle de la gamme existante. A la surprise générale, le casque Headphones 700 est remplacé par le QuietComfort Ultra, tandis que le QuietComfort remplace le QuietComfort 45 et encore plus étonnant les récents écouteurs Bose QuietComfort Earphone II sont remplacés par les écouteurs baptisés pareil que le casque : QuietComfort Ultra.

Le Headphones 700 casque phare de la marque connu pour la qualité de sa réduction de bruit active, sera donc remplacé par le QuietComfort Ultra qui embarque ce qu’il se fait de mieux en termes de technologie chez Bose pour fournir l’expérience sonore la plus complète. Toujours aussi confortable malgré un changement de design notable, le QuietComfort Ultra reprend la réduction de bruit active chère à Bose avec les fonctionnalités Bose Aware et Active Sense qui adaptent le niveau de réduction du bruit selon l’environnement.

Ce casque Bose QuietComfort Ultra, est proposé en deux coloris noir ou blanc nuage, et déjà disponible en précommande sur le site de la marque, au prix de 500 euros.