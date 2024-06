BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM en force à la FIA 2024

BOMARE COMPANY, sous sa marque commerciale STREAM, est fière de sa participation à la 55ème édition de la Foire Internationale d'Alger (FIA), qui s’est tenue du 24 au 29 juin 2024.

Lors de cet événement, les équipes de Bomare Company ont exprimé leur fierté d’avoir engagé des échanges enrichissants avec leurs clients et les visiteurs, qui ont eu l’opportunité d’essayer et de découvrir leurs produits.

Bomare Company a dévoilé de nouveaux produits innovants, notamment la nouvelle gamme Art TV de STREAM. Cette gamme se distingue par son design élégant, apportant une touche artistique unique à tout intérieur. Ce téléviseur offre plus d’un milliard de couleurs, dispose d’un écran mat, d’un capteur de mouvement, de la technologie Dolby Vision Atmos et d’un cadre moderne.

En plus de la série Art TV, Bomare Company a présenté de nouveaux Dongles Android et Google TV de STREAM, capables de diffuser en résolution 4K, offrant ainsi une qualité d’image supérieure pour une expérience visuelle immersive. La toute nouvelle WebOS, avec une interface améliorée et plus de fonctionnalités telles qu’Apple Home et Apple AirPlay, a également été introduite, visant à enrichir l’expérience utilisateur.

Réaffirmant son engagement envers la technologie de pointe, la société algérienne a présenté la gamme mini LED, mettant en avant son produit phare, le mini LED 144 Hz. Idéal pour les gamers, ce téléviseur offre un taux de rafraîchissement élevé et est équipé de la technologie MEMC, garantissant des transitions fluides sans flou de mouvement. Les visiteurs de la foire ont pu tester ce téléviseur en jouant à divers jeux au niveau du stand.

La technologie Far Field a également été mise en avant, permettant aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur STREAM par commande vocale, sans télécommande.

Bomare Company a également présenté son nouveau produit Digital Signage, qui se distingue par son écran mat. Cette fonctionnalité est également disponible sur les nouveaux modèles Google TV, permettant d’utiliser le téléviseur comme un affichage numérique.

Cette participation à la FIA 2024 a permis à Bomare Company de réaffirmer sa position en tant que leader dans l’innovation technologique en Algérie, offrant des produits à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins diversifiés de ses clients.