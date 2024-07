Algérie Télécom : de nouveaux produits présenté à l’occasion de la FIA d’Alger

Algérie Télécom, a marqué sa présence à l’occasion de la 55ème édition de la Foire Internationale d’Alger, qui s’est déroulée jusqu'au 29 juin dernier à la Safex, avec la présentation de nouveaux produits et services innovants.

Algérie Télécom a marqué une forte présence à la foire internationale d’Alger, en exposant différents produits et services innovants sur deux espaces : un intérieur (pavillon C) et un autre extérieur (chapiteau).

Algérie Télécom a présenté aux nombreux visiteurs sa large gamme de produits et services destinés aux particuliers et aux entreprises, et ont pu “vivre une expérience immersive et interactive en testant la nouvelle offre « Idoom Fibre Gamers », qui propose des débits impressionnants allant jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en upload ».