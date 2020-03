Apple vs Coronavirus : La date de sortie de l’iPhone 12 sera maintenue ou pas ?

L'épidémie de Coronavirus a modifié le calendrier de tous les équipementiers. Apple n’est pas en reste. Il devrait reporter la date de sortie de son iPhone 12.

L’iPhone 12 semblerait être impacté par le coronavirus ! Selon des sources, la date de sortie de ce nouveau modèle semble compromise. Il ne s’agit pas là d’une information officielle vu que Apple maintient, pour le moment, la date de sortie du prochain iPhone au mois de septembre 2020. Le lieu de la présentation est, cependant, maintenu en Californie, La décision du report ne tient pas seulement à Apple. La firme de Cupertino produit ses iPhones dans les usines chinoises et comme tout le monde le sait, la Chine est le berceau du Coronavirus.



Très attendu, cet iPhone 12 ne devra pas se manquer. Il permettra, ainsi, à Apple de revenir sur les devant de la scène de la téléphonie mobile dominé par Samsung et Huawei. Et visiblement, Apple a décidé de mettre le paquet. Le leaker américain Max Weinbach croit savoir que deux caractéristiques ont été revues par le constructeur américain à savoir la photographie et l’autonomie. Patientons encore quelques semaines pour en savoir davantage.