Prévention du Coronavirus : le ministère de la Santé fait appel aux TIC !

Le premier cas atteint de coronavirus a été découvert le 20 février dernier en Algérie. Depuis, la sonnette d’alarme a été tiré et les algériens ont commencé à s’inquiéter. Le bilan s’est alourdit, estimé au jour d’aujourd’hui à 20 cas confirmés. Le rôle des médias pour sensibiliser et prévenir quant au danger de ce virus est important, mais ils ne sont pas les seuls. Les opérateurs de téléphonie mobile et les réseaux sociaux se sont impliqués dans cette opération.

En effet, le ministère de la santé a préparé des spots publicitaires pour les diffuser sur les différents supports médiatiques. Il a également fait appel aux opérateurs de téléphonie mobile pour participer à la prévention contre le coronavirus. Des milliers de SMS ont été envoyés, ces derniers jours, par les trois opérateurs de téléphonie mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis) à leurs abonnés respectifs.

Les réseaux sociaux sont notamment utilisés pour mieux informer et communiquer sur la manière d’éviter l’infection, comprendre qui pourrait être infecté, tracer les personnes à risque et suivre les protocoles de traitement. C’est ce qu’on appelle la santé digitale.

Il est également question de réaliser et de diffuser dans les réseaux sociaux, des versions vidéo et audio en langues nationales, en plus du Français, de la plaquette d’information du Ministère de la Santé sur le coronavirus.