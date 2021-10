Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro

La marque à la pomme lève le voile sur la nouvelle génération de ses MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Ces derniers adoptent un design largement revu avec notamment une encoche en haut de l’écran.

Comme l’annonçait les rumeurs, Apple a organisé sa nouvelle Keynote prévue pour ce mois d’octobre pour dévoiler la nouvelle génération de ses Macbook Pro de 14 et 16 pouces. Une nouvelle génération au design revu et adoptant de nouvelles technologies.

Les nouveaux MacBook d’Apple comprennent, un lecteur HDIMI, trois Thunderbolt, un lecteur SDXC, une nouvelle sortie de casque prenant en charge les écouteurs haute impédance et la 3ème génération de port MagSafe qui refait son apparition.

Les nouveaux PC d’Apple sont également équipé d’un écran de type mini-LED et il a bien une petite encoche au sommet pour la webcam qui passe à 1080p et profite de traitements offerts par le processeur M1 pour optimiser l’image. Le taux de rafraichissement passe désormais à 120 Hz grâce à ProMotion et la bordure autour de l’écran est 24 % plus étroite.

La nouveauté des Macbook est également le fait qu’Apple ait refait la circulation de l’air pour que les ventilateurs restent silencieux. Enfin, Apple annonce une autonomie de 11h de navigation web sans fil et de 17h de lecture vidéo avec l’app TV pour le 14″ et respectivement 14h et 21h sur le 16″.