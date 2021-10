Ooredoo ouvre sa première boutique intelligente de la capitale : Pour une expérience digitale inédite

Ooredoo poursuit sa stratégie novatrice dans le renforcement et la modernisation de son réseau de vente et annonce, ce mercredi 20 octobre 2021, l’ouverture de sa nouvelle boutique intelligente dans le Centre Commercial Garden City à Cheraga (Alger).

La cérémonie d’inauguration officielle de cet espace a été organisée en présence du Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim et des cadres managériaux de l’entreprise.

Située dans le plus grand espace commercial de la banlieue Ouest de la capitale, la nouvelle boutique de Ooredoo offre une expérience digitale inédite grâce à un concept de prise en charge des clients, particuliers et entreprises, alliant confort, flexibilité, conseils et innovation.

A l’occasion de cette inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Après la capitale de l’Ouest Oran, Ooredoo est heureuse d’annoncer à ses clients l’ouverture de sa première boutique intelligente à Alger laquelle, nous l’espérons, sera à la hauteur de leurs attentes. Ce nouvel espace offre, en effet, des prestations de service nouvelles, variées et de grande qualité dans un environnement confortable, moderne et innovant. Ce concept de boutique intelligente, premier du genre en Algérie, s’inscrit en droite ligne de la stratégie de transformation digitale adoptée par notre entreprise. Il sera généralisé à travers les autres wilayas du pays afin de permettre à nos clients, où qu’ils soient, de bénéficier de services et d’offres de standard international. »

Avec un espace optimisé et divisé en zones distinctes, la boutique intelligente de Ooredoo est « 100% Made in Algeria », aussi bien en termes de concept, de design et de décoration que d’architecture et d’équipement mobilier.

Ce zoning assure au client une fluidité de circulation selon ses besoins, ses recherches et de ses centres d’intérêt :



* La zone d’ATTENTE : offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes.

* La zone de VENTE : des places assises pour la vente et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE).

* La zone HOME : espace reproduisant la salle de séjour d’une maison, où le client pourra, confortablement installé, vivre la connectivité Ooredoo via la SAHLA BOX et expérimenter les produits digitaux et les applications de Ooredoo telles que les plateformes exclusives de streaming ANAFLIX et de musique ANAZIK.

* La zone d’EXPERIENCE : disposant de comptoirs d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones, de tablettes tactiles et autres terminaux mobiles proposés par Ooredoo.

Sur place, des Conseillers de vente assureront, une prise en charge personnalisée pour les clients, particuliers et entreprises, en les orientant et en les conseillant sur les produits et services Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Avec l’ouverture de la boutique digitale d’Alger, Ooredoo réaffirme son engagement pour la réussite de la transformation digitale en Algérie.