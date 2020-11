Apple : 113 millions de dollars pour clore le dossier du Batterygate !

Le bridage des performances de l'iPhone attire des foudres sur Apple. La firme de Cupertino est contrainte, aujourd’hui, de payer la bagatelle somme de 113 millions de dollars aux Etats-Unis.

D’après le Washington Post, la firme à la pomme a décidé d’arrêter les frais en acceptant un accord à l’amiable et payer 113 millions de dollars pour mettre fin à l’investigation. Un dossier qui ne cesse d’empoisonner Apple ! Il a même attiré la colère de milliers de consommateurs.

Si Apple a bridé volontairement les iPhone 6, 6s, SE et 7 c’est pour préserver les batteries de ces appareils. L’idée était de limiter les performances afin d’optimiser l’autonomie. Toutefois, plusieurs consommateurs ont dénoncé cette pratique faite à leur insu. A cet effet, Apple s’est excusé et a pris un ensemble de mesures pour apporter plus de transparence et un meilleur accompagnement.



Rappelons que ce dossier remonte à l’année 2017, depuis plusieurs affaires sont en justice contre Apple l’incitant à des dédommagements.