Algérie Télécom : Un Fonds d’investissement pour soutenir l’IA et l’Innovation

Algérie Télécom franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’accompagnement des startups technologiques en annonçant le lancement d’un fonds d’investissement dédié à l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et la robotique. Ce fonds, doté d’un montant initial de 1,5 milliard de dinars, vise à stimuler l’innovation et accélérer la création de 20.000 startups en Algérie.

Cet investissement s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures numériques du pays. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a rappelé les avancées réalisées, notamment le déploiement de 265.000 km de fibre optique et la couverture en 4G de 1.400 sites, permettant à des zones reculées d’accéder à l’internet haut débit. D’ici 2025, 7.000 nouvelles stations 4G viendront renforcer cette couverture et améliorer les débits à l’échelle nationale.

Le ministre a également exprimé des réserves quant aux classements internationaux sur la vitesse d’internet en Algérie, estimant qu’ils ne reflètent pas fidèlement les investissements consentis. Il a attribué ces résultats à un nombre élevé de tests de vitesse effectués dans des zones à faible signal, faussant les statistiques. Il encourage ainsi les utilisateurs à tester leur connexion dans des zones optimales et à s’équiper de matériels compatibles avec la norme IPv6.

Présent au CTO Forum Algeria 2025, le ministre de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a souligné le caractère stratégique et économique de l’IA. Il a rappelé les initiatives algériennes en la matière, comme la création des Écoles d’Intelligence Artificielle et de Mathématiques, qui contribuent à l’émergence d’un écosystème technologique compétitif en Afrique.

Le CTO Forum, qui se tient du 17 au 19 février à Alger, met en lumière ces enjeux à travers des conférences sur l’IA, la cybersécurité, l’IoT et le e-commerce. Plus de 60 exposants issus du secteur numérique y participent, renforçant la volonté de l’Algérie de devenir un pôle d’innovation en Afrique.

Avec ces initiatives, Algérie Télécom se positionne en acteur clé du développement numérique, en apportant un soutien concret aux startups et en contribuant à une économie fondée sur la connaissance et les nouvelles technologies.