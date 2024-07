Algérie Télécom signe une convention avec le ministère de l’intérieur pour le raccordement d’internet aux écoles primaires

Le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vient de signer une convention avec Algérie Télécom pour le raccordement des écoles primaires à la connexion interne à l’échelle nationale.

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Larbi Merzouk et le PDG d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi ont signé une convention pour le raccordement d’internet aux écoles primaires à l’échelle nationale et ceci en présence du Secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abdelouahab Bara et de la Secrétaire générale du ministère de l’Education nationale, Dina Lila Soualili.

A noter que les écoles primaires situées dans les communes à faibles revenus, bénéficieront des services d’internet et de la téléphonie fixe à des tarifs préférences, et ceci pour permettre de créer un environnement d’éducation plus performant sur le territoire national.