Résultats financiers de Ooredoo Algérie : chiffre d’affaires en hausse de 13,66%

Ooredoo Algérie continue de progresser avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements). Le chiffre d'affaires a atteint 49,7 milliards de dinars algériens, contre 43,7 milliards de dinars algériens au 1er semestre de 2023, soit une augmentation de 13,66%.

Le groupe de télécommunications Ooredoo a publié hier, mardi 30 juillet 2024, son bilan financier pour le 1er semestre 2024, mettant en lumière l’excellent résultat de sa filiale Algérienne.



En effet, la forte croissance des revenus et l’optimisation des coûts ont conduit à une amélioration de la rentabilité avec un EBITDA de 20,8 milliards de dinars algériens, contre 17,3 milliards de dinars algériens au terme de la même période de l’année 2023, marquant une progression de 20,02 %.

Avec 13,7 millions d’abonnés au 30 juin 2024, Ooredoo Algérie a augmenté sa base de clients de 5%.

Par ailleurs, Ooredoo Algérie a investi près de 6,5 milliards de dinars algériens, contre 4,7 milliards de dinars pour la même période de référence soulignant une dynamique positive de 38,94%.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni THOME a déclaré :

« Les résultats financiers de Ooredoo Algérie au 1 er semestre 2024, confirment la progression continue de ses principaux indicateurs financiers. Cette croissance à deux chiffres, tant en termes de chiffre d’affaires que de l’EBITDA, témoigne de la pertinence de notre stratégie et de l’engagement de nos équipes, et nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. Nous allons poursuivre nos efforts pour renforcer notre position sur le marché algérien, en continuant d’investir dans le digital et l’innovation en développant de nouveaux services adaptés aux besoins de nos clients. »

Les résultats du 1er semestre 2024 confirment l’engagement de Ooredoo dans la généralisation de la digitalisation en Algérie tout en proposant à ses clients des offres de connectivité innovantes et des services digitaux à la pointe de la technologie.