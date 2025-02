Algérie Télécom lance la caravane de sensibilisation « Scrolli في أمان » sur les dangers des réseaux sociaux

Dans le cadre de son engagement citoyen, Algérie Télécom annonce le lancement de la caravane de sensibilisation « Scrolli في أمان », en partenariat avec l'Institut National de Recherche en Éducation (INRE). Cette initiative vise à informer et protéger les adolescents de 13 à 15 ans contre les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment l'exposition à des contenus inappropriés pouvant affecter leur bien-être psychologique.

Le coup d’envoi de cette campagne a été donné en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, du ministre de l’Éducation nationale, du Président Directeur Général d’Algérie Télécom, ainsi que de plusieurs responsables d’institutions publiques.

Cette caravane a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques numériques pour une navigation sécurisée. Elle abordera des thématiques essentielles telles que la prévention du harcèlement en ligne, la protection de la vie privée et la détection des fake news.

Afin de toucher un maximum de jeunes, la caravane sillonnera plusieurs régions du pays (Centre, Est, Ouest et Sud), proposant des ateliers interactifs et pédagogiques pour les aider à mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux.

Avec cette initiative, Algérie Télécom réaffirme son engagement en faveur d’un cyberespace plus sûr pour les jeunes et s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation à la citoyenneté numérique et de lutte contre les risques du numérique.