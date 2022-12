Algérie Télécom lance Dzair Play : Le nouveau service de vidéos à la demande 100% algérien

Algérie Télécom lance, avec la contribution du Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC), et du Centre National de la Cinématographie et de l’Audio-visuel (CNCA), son nouveau service de vidéos à la demande, « Dzair Play », accessible à partir de son application mobile sous Android (Tablettes, Smartphones) ou à partir du navigateur d’un PC.

Ainsi, les abonnés Idoom Fibre et Idoom ADSL/VDSL, disposant d’une connexion internet haut débit de 15 Mbp/s et plus, pourront accéder, gratuitement et en illimité, à une sélection de films et de documentaires de production algérienne.

Pour bénéficier de ce nouveau service il suffit, simplement, de s’identifier sur l’interface « Dzair Play » d’Algérie Télécom, en y insérant son numéro de téléphone fixe, ainsi que le numéro client, affiché sur la facture ou sur le contrat d’abonnement.

L’application « Dzair Play »est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et accessible sur l’adresse : www.dzairplay.dz.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Algérie Télécom qui vise à promouvoir et à encourager le contenu numérique algérien, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel national.