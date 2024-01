Algérie Télécom et Ooredoo unissent leurs forces pour innover dans les télécommunications

Dans une atmosphère empreinte de collaboration et de progression, les géants des télécommunications, Algérie Télécom et Ooredoo, se sont rencontrés au siège de Ooredoo à Ouled Fayet, Alger, pour officialiser un protocole d'accord crucial. Le partenariat a été scellé par la signature du Président Directeur Général d'Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi, et du Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME, en présence de cadres dirigeants des deux entreprises.

Ce partenariat stratégique renforce la coopération entre les deux entités dans le contexte d’un partenariat public-privé. Son objectif principal est de consolider une collaboration fructueuse, exploitant l’expertise complémentaire de chacune des parties pour améliorer et enrichir les solutions et services technologiques innovants disponibles sur le marché algérien.

A la faveur de ce protocole d’accord, Algérie Télécom et Ooredoo s’engagent à mettre en œuvre un programme de partenariats fixant les termes et conditions de l’intervention de chacune des parties, notamment en termes de partage des prestations et des infrastructures entre les deux parties.

A l’occasion de la signature de cet accord, le Président Directeur Général d’Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi a déclaré : « Cette alliance stratégique avec Ooredoo marque un jalon essentiel pour Algérie Télécom. Notre engagement à consolider nos atouts et exploiter nos compétences respectives vise à offrir des services novateurs en phase avec les besoins du marché Algérien. Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie globale d’Algérie Télécom, qui met l’accent sur l’innovation technologique et l’amélioration continue de la qualité de service. Elle illustre notre engagement commun à répondre de manière efficace aux attentes de nos clients dans un environnement télécoms en évolution constante. »

Pour sa part, le Directeur Général de Ooredoo M. Roni TOHME a déclaré : « Nous sommes très honorés de conclure cet accord avec Algérie Telecom, leader historique du secteur des télécommunications en Algérie. Cette démarche s’inscrit en droite ligne avec notre vision quant au développement et la modernisation du marché Algérien des télécoms en perpétuelle évolution. Je suis persuadé que cet accord gagnant-gagnant constituera un réel tremplin vers une coopération solide, pérenne et fructueuse avec Algérie Télécom avec qui nous partageons une vision futuriste commune et renforcera certainement notre contribution continue au développement du secteur des télécoms en Algérie. »



Les termes de cet accord signé conjointement par Algérie Télécom et Ooredoo visent à renforcer davantage leur coopération et ouvre la voie vers la concrétisation de futurs projets, tout en consolidant leurs expertises dans le secteur des télécommunications.