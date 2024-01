Algérie Poste lance un nouveau service premium sur sa carte « Edahabia »

Algérie Poste annonce la mise en place d’un nouveau service inédit qui permet d’obtenir la carte postale « Edahabia » en un temps record, via un service baptisé « Edahabia service premium », et accessible via la plateforme ECCP.

Algérie Poste élargit de nouveau l’innovation de ses services en annonçant via un communiqué, la mise en place d’un tout nouveau service baptisé « Edahabia Service Premium ». Ce dernier permet l’obtention de la carte « Edahabia » en un temps record.

Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit d’accéder à l’application ECCP d’Algérie Poste et demander l’offre Premium, puis remplir les informations nécessaires demandées sur la plateforme et commander sa carte. Les clients pourront par la suite recevoir leurs cartes à domicile dans un délai limité avec le service EMS Champion Post Algeria.