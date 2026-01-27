Algérie Télécom : Abdelghani Aït Saïd, nouveau PDG

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé, hier, la cérémonie d’installation de M. Abdelghani Aït Saïd en tant que nouveau président-directeur général d’Algérie Télécom, a annoncé le ministère dans un communiqué officiel.

La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables des établissements et organismes placés sous tutelle, ainsi que des membres du conseil d’administration d’Algérie Télécom, précise la même source.

À cette occasion, le ministre a adressé ses félicitations au nouveau PDG, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de ses fonctions. Il a également souligné le rôle stratégique d’Algérie Télécom dans le développement des infrastructures de télécommunications, l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux citoyens, ainsi que l’accompagnement de la transition technologique et numérique que connaît actuellement le pays.

Abdelghani Aït Saïd, ancien chef de la division achats, moyens et patrimoine d’Algérie Télécom, succède à Adel Bentoumi, démis de ses fonctions de PDG le 25 décembre 2025, poste qu’il occupait depuis février 2022.