3ᵉ Sommet de la Fintech : des startups révolutionnent le e-commerce avec des solutions innovantes

La 3ᵉ édition du Sommet de la Fintech et du e-commerce en Algérie met en avant l'essor des startups proposant des solutions innovantes pour accompagner la transformation du commerce en ligne.

Parmi les projets présentés, « Feef » facilite la création de boutiques en ligne sans compétences techniques, « Weewee » introduit le paiement électronique à la livraison (E-COD), et « SellSabeel » optimise la gestion des ventes multicanal.

Les participants soulignent la nécessité d’élargir l’usage du paiement électronique pour accélérer la digitalisation du secteur. Le ministre de l’Économie de la connaissance a annoncé des réformes en cours pour adapter la réglementation aux évolutions du marché.



L’événement, organisé sous le parrainage de plusieurs ministères, rassemble experts, entrepreneurs et investisseurs à travers des conférences et des ateliers visant à renforcer l’écosystème fintech et e-commerce en Algérie.