Djezzy signe un partenariat de sponsoring avec l’Union Sportive de Biskra

Djezzy, leader technologique en Algérie, annonce avec fierté la signature d'une convention de sponsoring avec l'Union Sportive de Biskra (USB), l'un des clubs emblématiques du football national.

La cérémonie officielle s’est tenue au siège de la Direction générale de Djezzy à Dar El Beida, en présence de M. Mahieddine Allouche, Directeur Général de Djezzy, et de M. Abdelkader Triaa, Président de l’USB, accompagnés de cadres dirigeants des deux parties.

Un engagement renouvelé en faveur du sport algérien

Dans son allocution, M. Mahieddine Allouche a mis en avant l’importance de ce partenariat, qui marque le retour de Djezzy dans le domaine sportif : « Djezzy est fière de renouer avec son engagement envers le sport algérien, un secteur essentiel au développement des jeunes et à la promotion des valeurs de persévérance et de travail d’équipe. Ce partenariat avec l’Union Sportive de Biskra réaffirme notre volonté de soutenir la pratique sportive et d’accompagner les clubs qui forment les talents de demain. »

L’USB : un club historique et ambitieux

Fondé en 1934, l’Union Sportive de Biskra s’est illustrée comme un acteur majeur du football algérien. Premier club de la région à accéder à la Division 1 en 2005-2006, l’USB évolue actuellement dans le championnat professionnel algérien et continue de porter haut les couleurs de la ville et de ses habitants.

M. Abdelkader Triaa, Président de l’USB, a exprimé sa gratitude envers Djezzy pour ce soutien stratégique : « Ce partenariat avec Djezzy représente une étape importante pour notre club. Il nous permettra de renforcer nos infrastructures et de continuer à développer le football dans notre région. Nous sommes fiers de collaborer avec une entreprise qui partage nos valeurs et notre vision pour l’avenir du sport en Algérie. »

Un partenariat porteur de valeurs et d’ambitions

Par ce sponsoring, Djezzy réaffirme son engagement envers la jeunesse algérienne et son soutien aux initiatives sportives qui contribuent à la formation des générations futures. Ce partenariat s’inscrit dans une vision globale visant à promouvoir le sport comme vecteur de cohésion sociale et de développement humain.

La cérémonie s’est conclue par une séance de photos officielles et un échange chaleureux entre les représentants des deux parties, marquant ainsi le début d’une collaboration prometteuse.