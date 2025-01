Ooredoo Algérie signe une convention collective historique

Ooredoo Algérie franchit une étape majeure dans son engagement envers ses employés en officialisant, ce mercredi 29 janvier 2025, la signature d’une convention collective lors d’une cérémonie organisée à son siège social à Ouled Fayet. Cet accord marque un tournant significatif dans le développement de l’entreprise et réaffirme sa volonté d’assurer un cadre de travail respectueux et motivant.

L’événement s’est déroulé en présence de M. Amar Takdjout, Secrétaire Général de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Said Tiliouine, Secrétaire Général du syndicat de l’entreprise, ainsi que plusieurs cadres de la société.

Fruit d’un dialogue constructif entre la direction et les représentants des travailleurs, cette convention collective vise à garantir des conditions de travail équitables et conformes aux standards internationaux. Elle couvre un large éventail de mesures, notamment :

✔ L’amélioration des avantages sociaux,

✔ L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle,

✔ Le renforcement des dispositifs de santé et de sécurité au travail.

À l’occasion de cette signature, M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a exprimé sa satisfaction :

« Cette convention collective reflète notre engagement envers nos employés, à qui nous accordons une attention particulière. Elle symbolise notre ambition de bâtir un environnement de travail respectueux, inclusif et motivant. Le bien-être de nos collaborateurs est un pilier essentiel de notre performance. »

De son côté, M. Said Tiliouine, Secrétaire Général du syndicat de l’entreprise, a salué une avancée majeure :

« La signature de cet accord est une réalisation significative, fruit des efforts et du dévouement des équipes impliquées dans les négociations. Ce document incarne les valeurs de justice et d’équité et renforce le partenariat entre la direction et les travailleurs pour un avenir prospère. »

Avec cette convention, Ooredoo Algérie confirme son ambition d’être un employeur exemplaire, plaçant ses employés au cœur de sa stratégie de développement et affirmant son rôle de référence dans le paysage économique national.