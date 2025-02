inDrive met en avant son expertise en fintech lors du Fintech and E-commerce Summit 2025

inDrive, première application RH dans la région MENA, a participé au Fintech and E-commerce Summit 2025, en intervenant lors d'une table ronde intitulée « Le rôle des VTC dans l'inclusion financière ». Cette session a mis en avant l’impact du covoiturage sur l’écosystème fintech et les nombreuses opportunités qu’il peut offrir, notamment en matière d’inclusion financière.

Lors d’un panel animé aux côtés de ses partenaires fintech, inDrive a souligné son rôle dans le développement des paiements électroniques et d’autres solutions innovantes. Wail Almama, représentant national d’inDrive en Algérie, a partagé l’expérience de l’entreprise en matière de transactions numériques, en mettant l’accent sur les améliorations qu’elles apportent à l’expérience client.

Il a également dévoilé la stratégie de croissance d’inDrive en Algérie, axée sur l’expansion et le lancement de nouvelles fonctionnalités adaptées aux utilisateurs locaux.

« Notre participation à cet événement ne se limite pas à notre rôle dans le transport moderne. Nous travaillons activement avec nos partenaires pour développer des solutions fintech adaptées aux réalités du marché algérien. En comprenant les besoins locaux et en ajustant notre technologie, nous contribuons à l’élargissement de l’inclusion financière et à un meilleur accès aux services », a déclaré Wail Almama.

inDrive en Algérie : une expansion soutenue et un engagement fort

inDrive affiche une croissance impressionnante en Algérie, avec une augmentation de 130 % en 2024. Selon les analyses internes et les comparaisons avec des marchés similaires, l’Algérie est classée parmi les pays les plus sûrs de la région. En 2024, l’entreprise a étendu son activité à huit grandes villes et prévoit de poursuivre son développement pour rendre ses solutions de mobilité encore plus accessibles.

Une présence locale pour mieux répondre aux besoins du marché

L’installation d’un bureau local en Algérie témoigne de l’engagement d’inDrive à s’adapter aux attentes du marché et à offrir un service de proximité. Cette implantation permet à l’entreprise d’être plus réactive face aux demandes des clients et des chauffeurs, tout en garantissant une assistance rapide et efficace.

inDrive accorde une importance particulière à la transparence des tarifs et à la qualité du service, des éléments essentiels pour gagner la confiance des utilisateurs et assurer un développement durable sur le marché algérien.

Grâce à cette stratégie, inDrive ambitionne non seulement de renforcer son ancrage en Algérie, mais aussi de jouer un rôle clé dans l’essor de la fintech en Afrique du Nord.