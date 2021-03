Xiaomi officialise les POCO F3 et X3 Pro

Les chinois continuent leur offensive. Même si l’année 2020 a été difficile, elle a pourtant bien réussi à certains équipementiers mobiles. C’est le cas pour Xiaomi qui vient de lancer deux nouveaux flagships au nom des POCO F3 et POCO X3 Pro.

Grâce à son processeur Snapdragon 870 5G, le POCO F3 devient le Smartphone le plus performant jamais présenté par l’enseigne. Ce Smartphone profite également d’un écran E4 AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le POCO F3 est équipé d’un triple capteur photo dont le module principal est de 48 MP. Pour ce qui est de la caméra frontale, elle est de 20 MP. Grâce à sa batterie de 4520 mAh, et la charge rapide de 33W, le POCO F3 dispose d’excellentes caractéristiques en termes d’autonomie. Il suffit de 52 minutes pour recharger ce téléphone à 100%. Le POCO F3 sera disponible le 30 mars en trois coloris : Nuit noire, bleu Océan et Arctic White, avec deux variantes de stockage : 6 Go 128 Go et 8 Go 256 Go.

De son côté, le POCO X3 Pro est animé par le processeur Snapdragon 860, un des processeurs 4G les plus puissants du moment. Cette configuration permet notamment de fournir une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands et des réglages élevés. Il dispose d’un écran FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces.



Le POCO X3 Pro sera disponible le 26 mars en trois coloris : Nuit obscure, bleu glacé et blanc cuivré. Comme pour le POCO F3, Xiaomi prévoit de lancer deux versions pour son POCO X3 Pro : 6 Go 128 Go et 8 Go 256 Go.