Motorola : Moto G100 dévoilé jeudi

Motorola devra lancer son nouveau Smartphone milieu de gamme ce jeudi. Néanmoins, les photos du Moto 100 se dévoilent avant l’heure !

D’après les photos publiées, on apprend que le Smartphone sera équipé de quatre appareils photo, avec la mention « 64 MP Audio zoom ». On devrait retrouver un lecteur d’empreintes digitales logé sur la tranche, au niveau du bouton d’alimentation.

Côté fiche technique, le Moto G100 devrait embarquer un écran de 6,7 pouces et un processeur Snapdragon 870. Ce dernier sera épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible par carte microSD. Le module photo serait constitué d’un appareil principal de 64 mégapixels, d’un capteur ToF et de deux autres modules de 16 et 2 mégapixels. Concernant l’autonomie du futur Smartphone de Motorola, il devrait embarquer une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide d’une puissance de 20 W. A rappeler que le Motorola Moto G100 a été lancé fin janvier en Chine et sera disponible en Europe dans les semaines à venir.