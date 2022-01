Vivo dévoile les nouveaux V23 et V23 Pro

Le fabricant chinois lève le voile sur ses deux nouveaux smartphones haut de gamme à savoir le Vivo V23 et V23 Pro. Ces derniers se distinguent par leur capacité à changer de couleur en fonction du soleil, ainsi une fiche technique des plus intéressantes.

Pour se faire une place dans le marché très concurrentiel des Smartphones, Vivo a opté pour un design particulier pour ses deux nouveaux Smartphones V23 et sa déclinaison Pro. Ces derniers sont capables de changer de couleur en fonction de la lumière du soleil.

En effet, les nouveaux Vivo sont proposés en noir classique mais aussi en coloris doré qui intrigue. Cette couleur dorée de la coque peut se transformer en vert émeraude en étant exposé au soleil et reviendra à la normale après quelques minutes à l’ombre.

Hormis cette fonctionnalité inédite sur le marché, les nouveaux Vivo V23 et V23 Pro adopte une fiche technique intéressante. Pour le V23 classique, il dispose d’un écran de 6,44 pouces et d’un processeur MediaTek Dimensity 920 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128/256 Go de mémoire. Coté appareil photo, il est équipé d’un capteur principal de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un super macro de 2 MP. La batterie quant à elle est d’une capacité de 4 200 mAh.

Pour la version Pro, elle adopte encore de meilleurs caractéristiques techniques avec un écran AMOLED légèrement incurvé de 6,56 pouces. On retrouve un processeur MediaTek Dimensity 1200, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Coté photo, le V23 Pro adopte un capteur principal de 108 MP, et un grand angle de 8 MP et un super macro de 2 MP. La capacité de la batterie est de 4 300 mAh.