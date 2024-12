STREAM couronne ses champions lors d’une finale épique pour ses tournois FIFA, Tekken et Gran Turismo

STREAM a marqué un tournant dans l’univers du gaming en organisant une finale mémorable pour ses tournois phares de FIFA, Tekken et Gran Turismo.

L’événement, rassemblant les meilleurs joueurs de ces jeux emblématiques, s’est déroulé dans une ambiance festive et compétitive, mettant en lumière le talent et la passion des participants.



Des récompenses de prestige

Les gagnants se sont vu attribuer des prix remarquables :

1er prix : 300 000 DA pour les vainqueurs de chaque jeu.

2e prix : Une télévision Mini LED 55″.

3e prix : Une Google TV 50″.

Ces récompenses témoignent de l’engagement de STREAM à valoriser le gaming compétitif et à récompenser les efforts des joueurs.

Une remise des prix mémorable

La cérémonie de remise des prix a été le point culminant de la soirée. Zarouta, célèbre youtubeur et créateur de contenu, a honoré l’événement par sa présence en remettant les prix aux lauréats. Sa participation a suscité l’enthousiasme des joueurs et du public, rendant la célébration encore plus spéciale.

Un moment de convivialité autour du gaming

Après une compétition intense, les finalistes ont été invités à un buffet soigneusement préparé pour célébrer cette journée inoubliable. L’événement n’était pas seulement une compétition, mais aussi une véritable fête du gaming, renforçant les liens entre les passionnés et célébrant l’esprit communautaire autour des jeux vidéo.

Avec cette finale réussie, STREAM s’impose comme un acteur incontournable de la scène gaming en Algérie, alliant excellence organisationnelle et promotion des talents locaux.