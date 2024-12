Alger : Le ministre Zerrouki inspecte le Centre national de fabrication des cartes EDAHABIA

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a visité jeudi le Centre national de fabrication et de personnalisation des cartes EDAHABIA à Birtouta (Alger). Lors de cette visite, il a insisté sur l’importance d’accélérer l’augmentation de la capacité de production du centre, le qualifiant de pilier stratégique pour le développement du paiement électronique en Algérie, a annoncé le ministère dans un communiqué publié ce vendredi.

Le ministre a fixé pour objectif d’atteindre une production quotidienne de 50 000 cartes EDAHABIA avant la fin du premier trimestre 2025, en réponse à une demande croissante. Ces cartes, qui jouent un rôle clé dans l’intégration financière et le développement des systèmes de paiement électronique, s’inscrivent dans la stratégie gouvernementale visant à moderniser les transactions financières en Algérie.

Engagement pour la qualité et les délais

M. Zerrouki a également insisté sur le respect des délais de livraison, tant pour les nouvelles cartes que pour les renouvellements. Il a souligné l’importance de maintenir les normes de qualité et de sécurité, qui sont essentielles pour assurer la confiance des utilisateurs et renforcer l’efficacité du service.

Partenariats et vision stratégique

Le ministre a mis en avant la collaboration stratégique entre le Centre et les institutions bancaires, saluant les efforts fournis pour atteindre ces objectifs. Cette coopération est considérée comme essentielle pour soutenir l’économie numérique et contribuer au développement durable du pays.

Avec cet engagement, le Centre national de fabrication et personnalisation des cartes EDAHABIA renforce son rôle en tant qu’acteur clé dans la transformation digitale du secteur financier en Algérie.