Algérie Télécom mobilisée pour ses clients ce vendredi 27 décembre 2024

Dans un souci de mieux répondre aux attentes de ses clients, Algérie Télécom annonce l’ouverture exceptionnelle de ses agences commerciales à travers tout le territoire national ce vendredi 27 décembre 2024, en cette période de fin d’année.

Algérie Télécom assure la continuité des ses services, le vendredi 27 décembre 2024, le matin de 8h00 à 12h00 et l’après-midi de 14h00 à 18h00.

Cette initiative vise à assurer la disponibilité des services et à accompagner les clients dans leurs démarches, qu’il s’agisse de souscriptions, de paiements ou d’assistance technique, notamment en cette période de forte affluence.

Les équipes d’Algérie Télécom seront pleinement mobilisées et à l’écoute des besoins des clients, dans un cadre accueillant et professionnel, afin de garantir un service de qualité et de proximité.

Avec cette mobilisation exceptionnelle, Algérie Télécom confirme une fois de plus son engagement en tant que partenaire de confiance, toujours soucieux de la satisfaction et du confort de sa clientèle.