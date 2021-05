Semaine Scientifique Nationale 2021 : Huawei sponsorise la communauté universitaire

La semaine scientifique nationale 2021 qui s’est tenue du 17 au 20 mai courant a vu la participation de nombreux acteurs du secteur. Après une absence d’évènements du genre en raison de la crise sanitaire, les opérateurs télécoms assoiffés de manifestations ont présenté leur produits et savoir-faire durant quatre jours. Huawei était de la partie en tant que sponsor de l’évènement.

À la faculté de médecine, Huawei Algérie a mis en place un stand de 40 M², offrant à la communauté universitaire l’occasion de voir de près les équipements et les dernières technologies de l’entreprise dans le domaine des TIC. A cette occasion, Huawei a présenté ses dernières technologies et solutions avec des démonstrations, destinées aux entreprises et aux acteurs de la communauté universitaire.

Lors de son passage au stand de Huawei, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, AbdelbakiBenziane a suivi les présentations des programmes de Huawei Algérie destinés aux étudiants et aux et aux jeunes talents. A propos de la collaboration et le partenariat entre Huawei et le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Ainsi, le Ministre a indiqué qu’il souhaite que le programme Huawei ICT Académie durera dans le temps et ce, selon lui, rien que pour l’intérêt des étudiants Algériens.