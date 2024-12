Samsung Sinova Algérie : Ambitions et innovations dévoilées à la 32ᵉ Foire de la Production Algérienne

Samsung, en collaboration avec son partenaire Sinova Algérie, acteur clé dans la fabrication et la commercialisation d’appareils électroménagers et électroniques, marque sa présence à la 32ᵉ édition de la Foire de la Production Algérienne (FPA).

L’événement, organisé du 19 au 28 décembre 2024 à la SAFEX d’Alger, constitue une plateforme stratégique pour mettre en avant le savoir-faire industriel et les perspectives de développement de l’entreprise.

Un stand de 144 m² au cœur du Pavillon Central

Situé dans la Zone B, Samsung Sinova présente ses produits phares et révèle ses ambitions pour 2025. Parmi les innovations à découvrir :



* Réfrigérateurs : Modèles combi de plus de 400 litres et deux portes dépassant les 600 litres pour répondre aux besoins des ménages modernes.

* Machines à laver : Lancements de modèles Top Loading, 11 kg, 13 kg, et 16 kg, et Combo Front Loading, 10 kg et plus, alliant capaciter et praticité.

* Climatiseurs : Introduction de la série premium WINDFREE, promettant une expérience utilisateur révolutionnaire.

* Lave-vaisselle : Production locale prévue dès 2025 pour satisfaire une demande croissante.

* Petit électroménager : Développement de gammes nouvelles, incluant micro-ondes et aspirateurs, consolidant l’engagement de la marque à offrir des solutions adaptées au quotidien.



Une usine de pointe à Sétif

Le site de production de Sinova à Sétif est un modèle d’excellence industrielle en Algérie. Équipée des dernières technologies, l’usine affiche une capacité de production notable :



* Réfrigérateurs : 500 unités/shift.

* Machines à laver : 500 unités/shift.

* Téléviseurs : 800 unités/shift grâce à deux lignes performantes.

* Climatiseurs : 400 unités/shift.

Avec un taux d’intégration locale supérieur à 65 % pour les réfrigérateurs, Sinova démontre son engagement pour l’industrialisation nationale, employant des compétences locales et contribuant à la création d’emplois durables.

Cap sur l’exportation

Sinova amorce une dynamique d’exportation vers les marchés africains et arabes. Une première expédition vers la Tunisie a été réalisée en 2024, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités en 2025. Cette initiative illustre l’ambition de Sinova d’étendre son influence au-delà des frontières algériennes.

Le grand retour de la gamme WINDFREE

Après plusieurs années d’absence sur le marché algérien, Samsung Sinova signe un retour remarqué avec sa gamme premium de climatiseurs WINDFREE. Concentré d’innovation, cette série redéfinit les standards du confort et de la performance, confirmant la volonté de Samsung de réinvestir un segment stratégique avec des produits d’exception.

Avec ces annonces, Samsung Sinova Algérie renforce sa position de leader industriel, tout en participant activement au développement économique et technologique de l’Algérie.