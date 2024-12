Ooredoo met en avant son engagement économique et ses offres innovantes à la Foire de la Production Algérienne

Ooredoo Algérie a participé à la 32ᵉ Foire de la Production Algérienne (FPA), organisée du 19 au 28 décembre 2024 sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cet événement majeur, vitrine de l’industrie nationale, vise à promouvoir le label « Made in Algeria » et à soutenir l’économie locale.

À cette occasion, Ooredoo s’est démarquée par un stand interactif présentant ses solutions et services innovants. Parmi les animations phares, le « Quiz 20 ans » propose aux participants de gagner 20 Fiat 500, avec deux gagnants hebdomadaires jusqu’au 25 janvier 2025. L’entreprise a également organisé des cérémonies de remise des prix les 21 et 28 décembre, accompagnées d’une expérience immersive avec un simulateur de conduite.

En marge de ces activités, Ooredoo a utilisé ce salon comme un levier pour renforcer les partenariats économiques et développer des relations stratégiques avec d’autres acteurs économiques. Cette démarche reflète son rôle de leader dans le paysage économique algérien et son engagement envers l’innovation et la production nationale.