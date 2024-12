IANOR attribue le label FIKHIDMATIKOUM à plus de 90 % des sites d’accueil d’Algérie Télécom

L’Institut Algérien de Normalisation (IANOR) a décerné le label FIKHIDMATIKOUM à plus de 90 % des sites d’accueil d’Algérie Télécom, faisant de cette entreprise la première en Algérie à obtenir une telle distinction pour un réseau aussi vaste. Ce label, symbole d’excellence, met en avant l’engagement d’Algérie Télécom à offrir un accueil et des prestations de qualité à ses clients à travers plus de 500 agences et points de présence nationaux.

La labellisation, entamée en juillet 2022, a été réalisée en quatre phases méthodiques couvrant progressivement l’ensemble du réseau commercial. À ce jour, 342 sites ont été labellisés. Le label repose sur un référentiel strict de 14 engagements visant à renforcer la proximité avec les clients, optimiser les interactions et promouvoir un service public conforme aux standards internationaux.

Des audits réguliers menés par l’IANOR garantissent la conformité des sites aux critères du label. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Algérie Télécom pour améliorer en continu la satisfaction client et l’efficacité de ses services.

L’IANOR félicite Algérie Télécom pour ses efforts constants en matière de qualité et encourage toutes les entreprises algériennes à suivre cette démarche d’excellence au service des usagers et du développement durable du pays.