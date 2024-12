Réunion intersectorielle pour le développement et la généralisation du paiement électronique

Une réunion intersectorielle, coprésidée par les ministres des Finances, de la Poste et des Télécommunications, ainsi que le gouverneur de la Banque d'Algérie, s'est tenue à Alger pour suivre l'avancement du développement des moyens de paiement électronique en Algérie.

Cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs du secteur pour évaluer la feuille de route en préparation du déploiement généralisé de solutions de paiement électronique dès début 2025.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités : la mise en place du paiement instantané, l’élargissement de l’usage des cartes bancaires (y compris sans contact), le développement du paiement mobile et la domiciliation des web-marchands. Le ministre des Finances, M. Faid, a insisté sur l’impact positif attendu de ces initiatives pour moderniser l’économie nationale, lutter contre le blanchiment d’argent et améliorer l’accès des citoyens et des opérateurs économiques aux services financiers.

Des avancées notables ont été présentées, notamment sur le respect des échéanciers réglementaires et la formation des agents. Une campagne de sensibilisation sera lancée pour encourager commerçants et consommateurs à adopter ces nouveaux moyens de paiement. Les participants ont été appelés à renforcer la coordination et à anticiper les obstacles pour assurer un déploiement réussi en 2025. Une nouvelle réunion d’évaluation est prévue avant la fin de l’année.