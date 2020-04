Samsung présente la version 5G des Galaxy A51 et A71

Le fabricant coréen vient d’officialiser la version 5G sur ses deux nouveaux Smartphones les plus évolués du milieu de gamme à savoir les Samsung Galaxy A51 et A71.

La technologie 5 éme génération était jusqu’ici réservée au sein de Samsung à la série Galaxy S20. Désormais, le fabricant coréen a présenté officiellement deux nouveaux smartphones équipés de la 5G à savoir Galaxy A51 5G et le Galaxy A71 5G.

« Notre ambition avec la série Galaxy A est de fournir des innovations incontournables et une expérience enrichie à des prix plus accessibles avec la volonté d’offrir une connectivité de nouvelle génération au plus grand nombre », a ainsi communiqué Samsung après la présentation.

Le Galaxy A51 dans sa version 5G équipé d’un écran Super Amoled Infinity de 6,5 pouces adopte les mêmes caractéristiques techniques que la version standard, hormis deux éléments augmentés pour les besoins de la 5G à savoir une mémoire RAM de 6 Go minimum contre 4 Go pour la version standard et une batterie de 4500 mAh contre 4000 mAh pour la version standard. il sera proposé en trois coloris noir, blanc et rose pour un prix avoisinant les 500 dollars.

Le Galaxy A71 dans sa version 5G embarque lui aussi le même écran mais avec 6,7 pouces de diagonale. Il est également équipé d’une batterie de 4500 mAh et une Ram minimum de 6 Go. Il est il doté entre autre d’un appareil photo avec 4 capteurs dont un principal de 64 mégapixels, d’un autre grand-angle de 12 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un ToF de 5 MP. Le Galaxy A51 5G dispose du même appareil mais avec un capteur principal à 48 MP. Enfin, ce Galaxy A71 sera proposé avec les coloris noir, argent et bleu et devrait couter dans les 600 dollars.