LG: un tout nouveau design pour les prochains smartphones de la marque

LG joue la carte de design en dévoilant un nouveau langage de conception pour ses prochains smartphones.

La marque sud coréenne vient de dévoiler à travers un communiqué les nouveaux codes stylistiques de ses prochains modèles de smartphones, avec un look à la fois sensuel et agressif.

Avec un nouveau langage de conception de ses smartphones, LG compte se différencier par rapport à la concurrence avec une gamme de téléphones 2020 complètement retravaillée par rapport à l’ancienne gamme proposée par la marque.

En effet, LG proposera des capteurs photos complètement redessinés, en frome de « goutte de pluie », une première dans le monde. “Un clin d’œil au monde naturel avec un form factor qui diffère de la tendance actuelle au sein de l’industrie”, indique la marque dans son communiqué.

La caméra principale se trouve légèrement au-dessus de la surface tandis que les deux autres objectifs se trouvent parfaitement sous le verre lisse. Cette disposition de conception offre l’avantage supplémentaire de prendre moins de place à l’arrière du téléphone pour un look global plus propre et plus élégant.

Un autre nouvel élément de conception fera son entrée dans le prochain smartphone LG. Il s’agit du « 3D Arc Design », un design où les bords de l’écran et de l’arrière sont incurvés symétriquement, dégageant une sensation beaucoup plus naturelle dans la main que les téléphones LG précédents. Cette touche de conception astucieuse donne des bords et des angles moins nets qui rendent le téléphone non seulement plus agréable à l’œil, mais aussi plus agréable au toucher.

« Notre prochain smartphone s’appuiera sur la riche histoire des conceptions classiques de LG qui ont toujours été distinctives au premier abord », a déclaré Cha Yong-deok,Vice-président du Mobile Communications Design Lab de LG, pour ajouter « Ce combiné sera un premier aperçu de l’avantage concurrentiel que nous apporterons à chaque smartphone LG à l’avenir. »