Samsung prépare un nouveau smartphone pliant plus fin

Le géant coréen préparerait une version fine de son Samsung Galaxy Z Fold 6. Ce dernier serait constitué de titane, mais ne sera pas compatible avec le S Pen.

Samsung a lancé son dernier smartphone pliant Galaxy Z Fold 6 cet été, et devrait lancer très prochainement un nouveau modèle, qui est une autre version de ce modèle. En effet, selon le média The Elec, le fabricant coréen développe en ce moment, un Z Fold 6 Slim, qui embarquerait un châssis en titane, permettant de le rendre plus fin et plus léger.

Le fabricant coréen a déjà eu recours au titane pour le Galaxy S24 Ultra, toutefois il s’agit d’une première pour un smartphone pliant. Pour rappel, le titane est plus coûteux que l’aluminium utilisé d’habitude. Pour affiner la silhouette du smartphone, le constructeur va devoir aussi effectuer des changements dans les entrailles du terminal, le passage à un corps en titane n’étant pas suffisant.

L’objectif de ce futur modèle est de pouvoir rivaliser avec les fabricants chinois, qui ont déjà conçu des modèles pliants plus fins et plus légers que ceux de Samsung. Affaire à suivre.