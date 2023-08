Samsung : disponibilité mondiale du Galaxy Z Flip5, du Galaxy Z Fold5, de la série Galaxy Watch6 et de la série Tab S9

Samsung annonce la disponibilité mondiale des nouveaux produits qui ont été présenté le 26 juillet à l’occasion de Unpacked, à Séoul : le Galaxy Z Flip5, le Galaxy Z Fold5, la série Watch6 et la série Tab S9.

Les nouveaux produits de Samsung sont conçus avec une profonde compréhension de l’utilisateur et cela se reflète dans les nouvelles gammes. “Prenez par exemple notre dernière génération d’appareils pliables : ils sont plus fins, plus légers et en même temps plus durables que les générations précédentes. La Samsung Galaxy Tab et nos wearables sont également conçus selon cette philosophie. Ils travaillent en harmonie dans un écosystème créant une expérience connectée puissante, véritable prolongement de vos besoins, vos priorités et votre personnalité”, a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux.

Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold 5 sont la cinquième génération d’appareils pliables uniques et révolutionnaires de Samsung. Il existe une forte demande mondiale pour les deux appareils innovants, comme en témoignent les nombres de précommandes sur des marchés tels que l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et l’Europe. “Il y a aussi un grand intérêt pour la Belgique”, déclare Davy Moons. « 35 % des consommateurs ayant déjà commandé un appareil ont opté pour Fold5, 65 % pour Flip5. La variante de mémoire supérieure (512 Go) est particulièrement populaire auprès des amateurs de Flip5 (86%) ».

La nouvelle Flex Window du Galaxy Z Flip5, qui est 3,78 fois plus grande que le Cover Screen de son prédécesseur, offre l’expérience photo la plus polyvalente sur un smartphone Samsung Galaxy à ce jour. Le Galaxy Z Flip5 sera disponible dans les couleurs Mint, Graphite, Cream et Lavender. En Belgique, la nouvelle couleur Mint est déjà plébiscitée avec 22%.

Le Galaxy Z Fold5 est le téléphone pliable le plus léger et le plus révolutionnaire à ce jour, avec son écran principal de 7,6 pouces et un poids de seulement 253 grammes. La couleurs Icy Blue, est une couleur tendance puisque 24% la préfèrent aux deux autres couleurs signatures : Phantom Black et Cream. Avec de nouveaux accessoires, dont l’étui Slim S Pen, le Galaxy Z Fold5 est l’appareil ultime pour combiner travail et créativité.

La série Galaxy Watch6 est un coach de santé personnel à votre poignet. Suivez votre sommeil, votre fréquence cardiaque et plus de 90 entraînements sont disponibles. Entraînez-vous ou dormez encore mieux sur la base de vos données personnelles. Les commandes de Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic ont déjà augmenté de 40% dans les premiers jours par rapport au lancement de leurs prédécesseurs.

Galaxy Tab S9, chemin le plus rapide de l’idée à la création, elle établit une nouvelle norme avec une expérience Galaxy haut de gamme sur une tablette. La Galaxy Tab S9 est disponible en trois modèles : la Galaxy Tab S9 Ultra, la S9+ et la S9.