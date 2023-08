Ooredoo promeut la transformation digitale et améliore l’expérience client à travers un nouveau partenariat avec Tech Mahindra et Google Cloud

Le Groupe Ooredoo - Entreprise technologique et fournisseur leader de services TIC - a annoncé un nouveau partenariat avec Tech Mahindra, leader de la transformation digitale, du consulting, des services et solutions de re-engineering d’entreprise, et le géant mondial de la technologie Google Cloud, afin de développer et de piloter les efforts de transformation digitale du Groupe dans six sociétés opérant sur les marchés mondiaux où le Groupe est présent.

Propulsées par la plate-forme de gestion d’API (application programming interface) de Google Cloud (Apigee) et avec la participation de Tech Mahindra en tant que partenaire de mise en œuvre, les opérations informatiques de Ooredoo seront modernisées grâce au déploiement d’une méthodologie basée sur une plate-forme numérique ce qui améliorera considérablement les performances et les services digitaux offerts, ce qui va conduire à une amélioration significative de l’expérience client.

Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Directeur général adjoint du groupe Ooredoo, a déclaré : « Dans le cadre de notre stratégie d’entreprise, nous veillons à conclure et à concrétiser des partenariats avec des organisations qui partagent nos objectifs et notre engagement en faveur de l’innovation et de la technologie. Grâce à ces partenariats, nous visons à moderniser nos services et à tirer le meilleur de nos API (application programming interface), ce qui nous permet de fournir à nos clients des services numériques inégalés. Nous sommes ravis de collaborer avec Google Cloud et Tech Mahindra sur ce méga projet de transformation qui contribuera à accélérer la transformation digitale, à améliorer l’expérience client et à renforcer notre écosystème numérique dans l’ensemble de nos activités. »

Le rôle clé de l’API contribuera au développement de l’innovation ouverte, à l’expansion de l’écosystème, au développement d’applications mobiles, à l’Internet des objets, à l’intelligence artificielle et aux décisions fondées sur les données. Il contribuera également de manière significative à élargir les perspectives de croissance dans les régions d’opérations mondiales du Groupe.

Ram Ramachandran, responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique chez Tech Mahindra, a déclaré : « Le secteur des télécommunications a subi des transformations radicales, passant du matériel au logiciel, en particulier les technologies basées sur les API. Les entreprises utilisent l’API pour développer des capacités numériques et fournir des données dans un format utilisable. La collaboration entre Tech Mahindra, Ooredoo et Google Cloud Apigee marque une étape importante dans la transformation du secteur des télécommunications et la fourniture de services numériques inégalés basés sur des API. Ce partenariat reflète nos efforts conjoints pour créer un écosystème plus cohérent et flexible qui place les besoins des clients au cœur de ses préoccupations et cherche à offrir de vastes horizons de croissance et d’opportunités d’innovation. »

De sa part, Ghassan Costa, Directeur général de Google Cloud Qatar, a déclaré : « La vaste expérience de Google Cloud en tant que leader technologique mondial, combinée à la compréhension approfondie du marché des télécommunications de Tech Mahindra, permettra à Ooredoo d’être prêt à mener la transformation digitale et à fournir des services de pointe à ses clients, tant au sein de ses entreprises que dans l’ensemble du secteur. »

L’expertise combinée de Google Cloud en tant que leader technologique mondial, associée à la compréhension approfondie de Tech Mahindra des marchés des télécommunications, contribuera à faire en sorte que Ooredoo soit à l’avant-garde de la transformation digitale à la fois en interne et dans l’industrie, et lui permettra de fournir des services numériques de pointe à ses clients.

Le partenariat entre le groupe Ooredoo avec Google Cloud et Tech Mahindra est la concrétisation de son engagement à offrir la meilleure expérience numérique possible, des services clients exceptionnels, un écosystème de partenariat plus profond et un déploiement à grande échelle de services nouveaux et innovants grâce à l’application d’une API à tous les niveaux organisationnels.

Cheikh Mohammed bin Abdulla a conclu : « Ces partenariats mettent en valeur notre engagement à améliorer notre compétitivité sur le marché des télécommunications en constante évolution et démontrent notre confiance dans la valeur que notre partenariat avec Google Cloud et Tech Mahindra apportera à nos clients et actionnaires grâce à la mise en œuvre de stratégies de gestion des API (application programming interface) ».