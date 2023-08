Djezzy partenaire de AL24 News dans la couverture du Sommet des BRICS en Afrique du Sud

Djezzy, entreprise publique économique, se réjouit d'annoncer son partenariat avec AL24 News, la première chaîne internationale algérienne, pour la couverture médiatique du sommet des BRICS ( Brésil, Inde, Chine, Russie et Afrique du Sud) qui se déroule du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Leader de l’innovation numérique , Djezzy est fier d’accompagner AL24 News pour offrir une couverture médiatique complète et inégalée de cet événement de renommée mondiale. La participation de l’Algérie à ce sommet stratégique des BRICS souligne l’importance capitale de la coopération internationale pour le développement économique durable guidé par les pays émergents.



Ce partenariat avec AL24 News renforce le rôle clé de Djezzy en tant qu’acteur engagé dans la promotion des réalisations et des ambitions de l’Algérie sur la scène mondiale.



L’Afrique du Sud préside cette année le 15e sommet des BRICS sous le thème : « les BRICS et l’Afrique, partenariat pour une croissance durable et multilatéralisme inclusif ».