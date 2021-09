Riyad Mahrez lance la première chaîne officielle sur Viber

Rakuten Viber annonce un partenariat stratégique avec Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe nationale algérienne et ailier du club de Premier League Manchester City.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Viber en Algérie et ailleurs pourront interagir avec Riyad Mahrez à travers un contenu varié et exclusif. La chaîne donnera plein de news sur cette légende du football, des toutes dernières infos à ses séances d’entraînement en passant par la préparation des matchs, les voyages sans oublier un aperçu de sa vie en dehors. Les membres de cette chaîne sur Viber auront un accès exclusif pour bénéficier d’occasions uniques de rencontrer Mahrez. Les fans pourront poser des questions et interagir avec leur footballeur préféré lors d’un événement exclusif sur Viber. La date exacte de cet événement sera bientôt annoncée sur la chaîne de Ryad Mahrez sur Viber.

Nadia El-Ubaydi, directrice du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez Viber, a déclaré :

« Le football est une passion nationale pour les Algériens et c’est le moment idéal pour lancer notre partenariat avec Riyad Mahrez ». El-Ubaydi a aussi ajouté : « L’Algérie va de mieux en mieux dans ses qualifications pour la Coupe du monde. Les fans veulent être au courant des dernières nouvelles, des séances d’entraînement, des préparatifs et du cheminement vers la victoire du capitaine de leur équipe nationale. Ce sont des moments passionnants pour le football algérien et nous sommes ravis d’être la première application de messagerie à rapprocher les fans de leur footballeur préféré. »

Dans le cadre de ce partenariat, les fans de Riyad Mahrez en Algérie, en France et dans le monde pourront profiter de contenus exclusifs sur Viber, notamment :



* Une chaine officielle Viber publiant du contenu quotidien sur les préparatifs du match de la star des Fennecs, les séances d’entraînement, des sondages et bien plus encore

* Des stickers uniques spécialement créés pour Riyad Mahrez

* Une rencontre exclusive offrant aux fans une occasion inestimable de discuter avec Riyad Mahrez et de lui poser des questions

* Des t-shirts dédicacés de Riyad Mahrez à gagner, exclusivement pour les utilisateurs de Viber

Le lancement de la chaîne officielle de Riyad Mahrez donne le coup d’envoi à la sortie des chaînes en tant que nouvelle fonctionnalité sur Viber. Les chaînes sont des groupes publics de communication « un vers plusieurs » conçus pour permettre aux marques, organisations et personnalités publiques de communiquer et d’interagir plus efficacement avec leur public. Les chaînes deviendront le moyen le plus simple pour tout créateur de contenu et influenceur d’être présent sur Viber et de présenter ses contenus aux utilisateurs de l’appli dans le monde entier.