Résultats financiers du 1er semestre 2023 : Ooredoo Algérie enregistre une croissance positive et renforce ses investissements

Les résultats financiers de Ooredoo Algérie, rendus publics, ce dimanche 30 Juillet 2023, ont connu une croissance positive au 1er semestre 2023, renforçant ainsi son positionnement d’acteur économique majeur dans le marché Algérien.

Par les chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 43,7 milliards de dinars algériens au 1er semestre 2023 contre 42,6 milliards de dinars algériens au terme de la même période de l’année 2022, soit une augmentation de 3%.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 17,3 milliards de dinars algériens au terme du 1er semestre 2023 contre 15,6 milliards de dinars algériens durant la même période de l’année 2022, soit une augmentation de 11,3 %.

En termes d’investissements, Ooredoo Algérie a investi durant le 1er semestre 2023, 4,7 milliards de dinars algériens notamment dans le la modernisation de ses équipements réseau.

Le parc d’abonnés a, quant à lui, atteint 13 millions de clients à fin juin 2023.

A l’annonce du bilan financier, le Directeur général par intérim de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « Ooredoo Algérie se félicite d’enregistrer au terme du 1er semestre 2023 une croissance positive de ses principaux indicateurs financiers. Ooredoo Algérie se fixe l’objectif de renforcer davantage ses investissements en Algérie durant l’année 2023 afin d’accélérer le renforcement de son réseau de couverture et permettre ainsi au client de profiter de son savoir-faire technologique et de son expertise dans la numérisation. Ooredoo ambitionne de faire de l’industrie numérique une réalité quotidienne pour ses clients et en faire un moteur de développement de l’économie nationale. Je réaffirme également le positionnement de Ooredoo Algérie en tant qu’entreprise socialement responsable à travers la concrétisation durant le 1er semestre 2023 d’une multitude de projets et d’initiatives notamment dans les secteurs de l’environnement, la santé et l’éducation. »

Ces résultats financiers positifs confirment la viabilité de la politique gagnante de Ooredoo Algérie adoptée durant l’année 2023, qui met notamment les clients au cœur de ses préoccupations en mettant à leur profit des solutions innovantes répondant de manière optimale à leurs besoins.