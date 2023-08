Samsung : lancement de la nouvelle gamme Galaxy Watch6

Samsung annonce les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, conçues pour vous aider à adopter des habitudes plus saines, de jour comme de nuit. Elles offrent des conseils de santé personnalisés, des améliorations de design ciblées et une meilleure expérience mobile, pour une vie plus informée et plus saine

La gamme Galaxy Watch6 propose des offres de santé holistiques et des performances puissantes dans un design raffiné et épuré – avec un cadre plus fin, un écran plus grand et plus contrasté et une interface utilisateur plus interactive. Les deux modèles donnent également accès à une plus grande sélection de cadrans et à de nouveaux choix de bracelets.

“Avec les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, nous tenons notre promesse de démocratiser la surveillance avancée de la santé, maintenant directement à partir de votre poignet”, a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux. “Surveillance du sommeil, forme physique, informations nutritionnelles… : Samsung vous offre des moyens nouveaux et pratiques pour travailler sur votre santé et votre bien-être en toute connaissance de cause. Chaque jour et chaque nuit.”

Conseils personnalisés pour une vie plus saine : tout commence par le sommeil

La série Galaxy Watch6 fournit des informations significatives qui peuvent conduire à des changements positifs, avec des astuces, des conseils et des encouragements personnalisés et exploitables. Une meilleure santé commence par un meilleur sommeil. C’est pourquoi nous vous aidons à optimiser votre nuit de la même manière que vous optimisez votre journée. Nous nous concentrons sur trois éléments clés pour un meilleur sommeil : la compréhension de vos habitudes de sommeil, le développement de meilleures habitudes et la mise en place d’un environnement propice au sommeil.

La Galaxy Watch6 s’appuie sur nos fonctionnalités de pointe en matière de sommeil et de bien-être, et offre désormais une analyse approfondie de vos Sleep Score Factors – votre temps de sommeil total, votre cycle de sommeil, le temps passé en éveil et votre récupération physique et mentale – pour vous donner un aperçu de la qualité de votre sommeil. Des Sleep Messages plus personnalisés, développés en collaboration avec la National Sleep Foundation, vous donnent des informations détaillées sur l’état de votre sommeil tous les matins. En outre, la Galaxy Watch6 suit votre Sleep Consistency, afin que vous sachiez à quel point vos heures de sommeil et de réveil sont cohérentes, et vous attribue un Sleep Animal Symbol, qui représente votre type de sommeil.

Le Sleep Coaching amélioré vous permet de mettre en pratique vos connaissances en matière de sommeil, grâce à des instructions, des conseils et des rappels personnalisés accessibles sur votre montre et sur votre smartphone. Lorsqu’il est temps d’aller se coucher, la Galaxy Watch6 peut vous aider à créer un environnement de sommeil parfait en modifiant automatiquement les paramètres des appareils smart home et en activant le Sleep Mode sur votre montre et votre téléphone. Cela vous permet de mettre en sourdine les notifications, de réduire la luminosité des écrans et même d’activer le capteur infrarouge Invisible LED sur la montre pour recueillir des informations sur la santé sans distraction supplémentaire due à la lumière.

Les fonctionnalités de remise en forme sont encore plus personnalisées, et vous aident à garder votre motivation pour atteindre vos objectifs. Body Composition opère des relevés physiques clés tels que les muscles squelettiques, le métabolisme de base, les fluides corporels et le pourcentage de graisse corporelle. Vous obtenez ainsi un aperçu complet de votre corps et de votre forme physique, avec une approche personnalisée pour fixer des objectifs et suivre vos progrès. En plus des conseils personnalisés sur la forme physique, il existe désormais des conseils sur la nutrition, grâce à un nouveau partenariat avec Whisk.

La nouvelle fonction Personalized Heart Rate Zone analyse les capacités physiques individuelles et définit cinq niveaux d’intensité de course optimaux, de la combustion des graisses à l’entraînement intense, ce qui vous permet de fixer vos propres objectifs en fonction de vos capacités. En plus des 100 trackers d’entraînement déjà existants, il y a maintenant le nouveau Track Run, qui enregistre vos séances de course sur une piste de course. Custom Workout vous permet de créer et de suivre votre programme d’entraînement personnel.

En plus de suivre votre tension artérielle et votre électrocardiogramme, HR Alert vous donne un aperçu de votre santé cardiaque en suivant les fréquences cardiaques anormalement élevées ou basses en arrière-plan – même pendant que vous dormez. La Galaxy Watch6 peut vous aider à surveiller la température de la peau pendant la nuit pour obtenir des informations précieuses, telles que le suivi du cycle menstruel. Fall Detection peut détecter une chute lors d’un exercice physique, lorsque vous êtes à l’arrêt et même si vous tombez du lit pendant votre sommeil. Une fois la chute détectée, la montre alerte automatiquement un numéro d’urgence ou des contacts présélectionnés.

Un design sophistiqué, parfait pour vous

Porter une montre prend un tout autre sens avec la Galaxy Watch6 et son nouveau design offrant un meilleur affichage, plus de puissance et un plus grand choix d’options personnalisées et confortables.

L’écran 20 % plus grand facilite la lecture et l’écriture, car il offre plus d’espace au texte. Le clavier est plus spacieux, et l’ensemble tient dans une taille confortable. L’écran est plus contrasté grâce à une résolution plus élevée et à une luminosité maximale de 2 000 nits. Grâce à la fonction Always On Display, vous pouvez facilement régler la luminosité, ce qui vous permet de continuer à travailler même en plein soleil. Le processeur et la mémoire passent au niveau supérieur, et vos interactions avec la Galaxy Watch6 deviennent plus fluides et plus rapides que jamais.

Les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic ont un cadre plus fin de 30 % et un cadre tournant plus fin de 15 %, ce qui rehausse le cadre rond distinctif. La gamme Galaxy Watch6 présente également de nouveaux cadrans élégants, interactifs et informatifs qui tirent le meilleur parti du grand écran. Les nouveaux bracelets qui se ferment en un clic multiplient les associations possibles, et avec 552 combinaisons uniques, vous pouvez créer votre montre parfaite sur Samsung.com. Par exemple, le nouveau bracelet léger Fabric Band et le cadran Sleep Coaching sont parfaitement adaptés si vous souhaitez recueillir des informations sur votre sommeil de manière confortable.

La gamme Galaxy Watch6 dispose d’une batterie plus importante, avec une consommation plus faible, pour prendre en charge l’écran plus grand et plus lumineux. Avec seulement huit minutes de charge rapide, elle vous offre huit heures supplémentaires, ce qui est parfait pour suivre votre sommeil la nuit.

Optimisez votre expérience depuis votre poignet

Le Gesture Control amélioré vous permet de contrôler facilement votre montre par de simples gestes, pour plus d’accessibilité et de commodité. Vous pouvez définir vos propres raccourcis et accéder aux applications et aux fonctionnalités sans toucher votre montre.

WhatsApp permet aux utilisateurs de la Galaxy Watch de rester plus facilement en contact avec leurs amis et leur famille, sans avoir à sortir leur téléphone. À partir de cet automne, vous pourrez rester productif via votre montre grâce aux nouvelles applications Google Agenda et Gmail, qui seront disponibles exclusivement sur Wear OS. Vous pouvez également suivre vos progrès en matière de fitness ou de nutrition plus facilement grâce aux mises à jour de Peloton et MyFitnessPal. Bientôt, vous pourrez aussi profiter des capacités de streaming supplémentaires d’Audible. Avec l’introduction d’une nouvelle Skin Temperature API – qui fait partie du kit de développement logiciel Privileged Health de Samsung – les partenaires auront bientôt accès à une technologie infrarouge avancée pour des mesures plus précises, et tout un monde de nouvelles capacités. L’app Thermo Check, lancée récemment, utilise cette nouvelle API, vous permettant de mesurer sans contact et avec précision la température de votre plat préféré, ou de l’eau avant d’aller nager.

Associée à d’autres appareils Samsung, la gamme Galaxy Watch6 enrichit encore l’expérience de l’utilisateur. Le Camera Controller amélioré permet de contrôler à distance un appareil photo Galaxy Z Flip5 couplé. Vous pouvez passer d’un mode à l’autre, d’un angle à l’autre et d’un niveau de zoom à l’autre. Les Samsung Smart TV et Galaxy Tab S9 montrent vos progrès en temps réel avec un programme guidé de fitness ou de pleine conscience sur grand écran. Vous pouvez faire basculer automatiquement vos Galaxy Buds2 Pro entre différents appareils Samsung grâce à la fonction Auto Switch. Si vous perdez votre téléphone, la Galaxy Watch6 peut désormais le localiser grâce à la fonction Find My Phone avec prise en charge des cartes.

Et comme toujours, vos données personnelles restent en sécurité sur la montre grâce à la plateforme de sécurité Samsung Knox.