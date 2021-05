Partenariat avec l’université Saad Dahleb : BOMARE COMPANY lance un Master Professionnel

BOMARE COMPANY, sous la marque commerciale Stream System a organisé une conférence de presse afin d’annoncer le lancement d’un Master professionnel en partenariat avec l’université Saad Dahleb de Blida.

En effet, à la rentrée universitaire 2021/2022, l’Université Saad Dahleb de Blida prévoit de lancer, en partenariat avec BOMARE COMPANY, un Master professionnel qui a pour intitulé « automatique Appliqué » et qui sera affilié au nouveau département d’automatique et électrotechnique.

Lors de cette conférence de presse, les responsables de Bomare Compagny affirment qu’il s’agit d’une ‘’occasion pour offrir aux meilleurs étudiants, l’opportunité d’effectuer un master professionnel et cela dans le cadre de la poursuite du partenariat entre Bomare et l’université. Il s’agit de créer un écosystème à travers l’université, de répertorier les petites et moyennes entreprises (PME/PMI) afin de fabriquer des composants électroniques pour notre activité, ici, en Algérie, au lieu de les importer de la Corée et de la Chine’’.

En 2016, Bomare Company a signé un contrat avec cette université afin d’accompagner et de former les étudiants dans la partie pratique. En 2017, Bomare Company a installé une ligne d’insertion de cartes électroniques à l’université Saad Dahlab d’une valeur de 1,5 million de dollars. Depuis novembre 2008, BOMARE Company, a pu former plus de 380 jeunes diplômés et a procédé à la signature de plus de 130 contrats d’insertion professionnelle.