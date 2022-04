Oppo s’associe à l’association SIDRA et prend part à l’initiative Algerian Food Bank

OPPO Algérie participe de nouveau cette année à l’initiative Algerian Foodbank organisée par l’association SIDRA pour venir en aide aux familles nécessiteuses en ce mois sacré de Ramadhan.

Alors que les conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 se font toujours ressentir, de nombreuses familles algériennes peinent à se procurer les denrées alimentaires essentielles et ont plus que jamais besoin d’assistance en ce mois de Ramadhan.

Face à cette conjoncture économique, et dans le cadre de ce mois sacré de partage et de solidarité, OPPO Algérie a pris l’initiative de réitérer sa participation à l’action Algerian Foodbank avec un don destiné à l’achat de denrées alimentaires de première nécessité.

Les équipes d’OPPO Algérie ont également rejoint les efforts des bénévoles de l’association SIDRA dans un esprit de générosité et de solidarité pour participer à la préparation et la distribution de cartons de produits alimentaires de première nécessité à destination des familles algériennes dans le besoin.

En ce mois de piété, de partage et de générosité, c’est avec un élan de solidarité que les membres de l’équipe OPPO Algérie se sont empressés de prendre part à cette initiative décrite par M. Mohammed Reda Maamir, Directeur Général Adjoint de OPPO Algérie comme : “une chance de redonner à la communauté en venant en aide à nos concitoyens dans le besoin et leur apporter du sourire et de l’espoir en ce mois sacré de Ramadhan” ; ajoutant par ailleurs : “Nous sommes résolus à poursuivre nos efforts solidaires en prenant part aux actions du tissu associatif algérien qui ont un impact tangible sur le quotidien de nos concitoyens”.

Après une première participation à l’initiative Algerian Foodbank l’année dernière, OPPO Algérie confirme et réitère son engagement à contribuer activement aux actions solidaires aux profits des familles nécessiteuses.

Initié en 2013 par l’association SIDRA, Algerian Foodbank est la première banque alimentaire fondée en Algérie. Ce projet à but non lucratif vise à collecter et distribuer des denrées alimentaires aux personnes nécessiteuses à travers le pays par le biais d’associations partenaires.