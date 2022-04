Le futur OnePlus Ace se dévoile avant son lancement

Attendu dans quelques jours, le prochain smartphone milieu de gamme du fabricant chinois se dévoile. Voici les premiers clichés du futur OnePlus Ace.

OnePlus annonce le lancement officiel de son nouveau smartphone milieu de gamme OnePlus Ace pour le 21 Avril prochain. Ce dernier adoptera sans doute des similitudes avec le Oppo Reno Ace. Les deux marques sont pour rappel du consortium BBK Electronics.

En attendant sa fiche technique, OnePlus a partagé sur le réseau social chinois Weibo quelques photos de son nouvel appareil. On découvre un téléphone au design anguleux, arborant un large module photo rectangulaire.

Selon les rumeurs, le OnePlus Ace devrait disposer d’un écran Full HD+ Amoled de 6,7 pouces et disposant d’un lecteur d’empreintes. Il devrait également être équipé de la puce MediaTek Dimensity 8100 couplée à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.