OPPO : Le Find X3 Pro 5G ou le maître de l’image ?

Oppo compte bien garder sa place de leader sur le marché chinois et pas seulement. Pour atteindre cet objectif, il travaille d’arrache pied en élargissant sa gamme de produits.

OPPO lance ainsi, le Find X3 Pro qui succède à l’excellent Find X2 Pro. Fraichement lancé, ce Smartphone propose une évolution notable en termes de technologies nouvelles. Il propose tout simplement la meilleure gestion des couleurs du marché. C’est le résultat d’une alliance d’un module photo d’un nouveau genre, d’un écran optimisé et du processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888. À eux trois, ils permettent de capturer, afficher et gérer ce milliard de nuances.

En plus d’un design élégant et une finesse de couleurs éclatantes, l’OPPO Find X3 Pro peut saisir 1 milliard de couleurs. OPPO met les bouchées doubles sur la partie photo. Il propose 2 objectifs principaux de 50 mégapixels, un choix unique sur le marché. Le premier est un grand-angle, tandis que le second, ultra grand-angle, permettra des captures saisissantes de paysages. Pour profiter pleinement de ses images, ce Smartphone dispose d’un grand écran de 6,7 pouces avec une définition QHD+.

Enfin, pour gérer autant de données, Oppo propose le meilleur processeur disponible à ce jour dans le monde Android : le Snadpdragon™ 888 de Qualcomm®. Ce processeur ultra-puissant pourra assurer une fluidité sans faille, peu importe l’utilisation que vous aurez de votre téléphone !

L’OPPO Find X3 Pro est déjà disponible au prix de Plus de 1. 149 euros.