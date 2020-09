OPPO : Le smartphone Reno 3 disponible en Algérie à 62 900 Da

OPPO annonce la disponibilité dès aujourd’hui de sa série Reno 3 en Algérie. Cette série est équipée d'une caméra zoom de 48MP avec zoom numérique x20, le mode Vidéo Ultra Stable 2.0, une caméra frontale de 44MP avec un mode Selfie Ultra Nocturne.

Avec le dernier ColorOS 7 d’OPPO basé sur Android 10, OPPO Reno3 est conçu pour permettre aux utilisateurs de capturer des images claires dans n’importe quel scénario de vie. « Avec sa caméra révolutionnaire, la série polyvalente OPPO Reno3 franchit une nouvelle étape importante dans la poursuite constante d’OPPO d’apporter la dernière technologie à ses utilisateurs », lit-on dans un communiqué de presse. Le président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique, Ethan Xue a exprimé sa joie suite à la commercialisation de la série Reno3 sur le marché algérien.





« Il s’agit du dernier chef-d’œuvre de notre très appréciée série Reno. De nombreuses technologies d’imagerie et techniques de design de pointe sont parfaitement adaptées à la série Reno3, ce qui en fait des Smartphones de photographie très compétitifs et tendance. Nous sommes convaincus que la série Reno3 perpétuera l’héritage de Reno en offrant à ses utilisateurs une expérience holistique, tout en renforçant davantage notre présence sur le marché régional et en redéfinissant la façon dont les élites novatrices tirent parti des nouvelles technologies sur leurs Smartphones », a-t-il indiqué.

OPPO Reno 3, avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, quadruple caméra zoom de 48MP et une caméra frontale de 44MP est disponible dans tous les points de vente d’Oppo à travers le territoire national au prix de 62 900 DA.