OPPO : Découvrez la nouvelle révolution de la Photographie Mobile avec la Série Find X6

OPPO a récemment dévoilé sa dernière série de smartphones haut de gamme, la série Find X6, en Chine. Équipée d'un nouveau système à trois caméras principales comprenant une caméra large avec un grand capteur de 1 pouce, une caméra téléobjectif périscopique révolutionnaire et une caméra ultra-large de haute qualité, la série OPPO Find X6 élève encore le niveau de la photographie mobile et démontre son engagement inébranlable envers la technologie d'imagerie.

Trois Appareils Photo Principaux Offrant une Qualité de Niveau SLR qui ne Déçoit Jamais

La série Find X6 est équipée du système d’imagerie le plus puissant d’OPPO à ce jour, offrant non pas une mais trois caméras principales pour amener la photographie des smartphones dans une nouvelle ère. La série Find X6 permet à la photographie sur smartphone de couvrir à la fois les environnements proches et lointains, lumineux et sombres, pour la toute première fois.

Parmi les trois caméras principales, le téléobjectif périscope est doté d’un grand capteur de 1/1,56 pouce avec un grand pixel de 2μm, le plus grand capteur de toutes les caméras téléobjectif présentes dans un smartphone à ce jour. En ce qui concerne l’appareil photo grand angle, le Find X6 Pro dispose de la plus grande surface de capteur photosensible du marché avec son capteur de 1 pouce. En outre, le capteur ultra-large de 1/1,56 pouce du Find X6 Pro est considéré lui aussi d’une taille sans égal dans le marché. La longueur focale de 15-144 mm avec une expression des couleurs et un effet d’ombre presque sans faille apportés par les trois appareils photo principaux, qui offre une expérience d’image qui rivalise avec celle des DSLR, mais en plus simple.

Une Toute Nouvelle Expérience du Téléobjectif Périscope

Le téléobjectif Periscope de la série OPPO Find X6 réinvente totalement l’utilisation des téléobjectifs sur les smartphones. S’appuyant sur les 50 millions de pixels de son capteur téléobjectif périscopique, la série OPPO Find X6 offre un nouveau zoom hybride 6× avec une qualité optique totale et des performances exceptionnelles, même dans les conditions de faible luminosité. Sans nécessiter l’utilisation d’un zoom numérique, le Find X6 peut enregistrer des photos en pleine résolution et des vidéos 4K avec une qualité d’image qui dépasse celle d’un téléobjectif 5× complètement optique. Avec ses capacités de collecte de lumière inégalées et sa longueur focale de 65 mm, le téléobjectif périscopique de la série Find X6 transforme complètement l’expérience de la photographie de portrait sur smartphone.

Architecture de Traitement d’Image Next-Gen Alimentée par MariSilicon X

La série Find X6 permet de capturer des images qui semblent incroyablement naturelles à l’œil humain. En programmant intelligemment les ressources de la puce NPU MariSilicon X et de la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2, la série Find X6 est en mesure d’exploiter pleinement les capteurs des trois caméras arrière, offrant des percées en matière de clarté d’image, de lumière et de couleur, le tout sans le moindre artefact numérique perceptible.

Image prise avec la caméra périscope téléobjectif de Find X6 Pro

Portrait Légendaire dans Votre Poche avec Hasselblad

La série Find X6 introduit un nouveau mode Portrait Hasselblad, qui apporte un réalisme optique inédit aux portraits en simulant les couleurs et la profondeur de champ des objectifs classiques XCD30 et XCD80 de Hasselblad. En reproduisant les caractéristiques optiques et la profondeur de champ des objectifs Hasselblad, le mode Portrait de Hasselblad sur la série Find X6 génère une profondeur de champ naturelle avec des transitions naturelles entre le sujet et l’arrière-plan qui dépassent tout ce que l’on a pu voir jusqu’à présent sur un smartphone. Les puissantes capacités de traitement d’image de la série Find X6 lui permettent également de séparer les sujets et les arrière-plans avec une plus grande précision.

La Nouvelle Révolution de la Photographie Mobile

Au cours des décennies de photographie mobile, nous avons assisté à plusieurs vagues révolutionnaires qui ont changé les règles du jeu, passant par les smartphones à multiples caméras, aux algorithmes d’intelligence artificielle et aux compétitions matérielles. Et grâce à sa dernière série Find X6, OPPO entame une nouvelle ère dans la technologie de l’imagerie des smartphones, une ère de » Tous les Capteurs Sont Principaux » et d’expression authentique.

L’OPPO Find X6 Pro est une profonde inspiration, non pas en termes de spécifications, de matériel et d’algorithmes, mais dans le concept d’image pionnier qui consiste à omettre les objectifs et à dissimuler l’algorithme. Le nouveau système d’image de l’OPPO Find X6 Pro n’apporte pas seulement un concept d’image novateur à l’industrie, mais il lance également une nouvelle ère dans la photographie mobile, en ramenant les aspirations fondamentales de la photographie à une expression authentique et libre, au-delà de l’éclairage et de la distance.